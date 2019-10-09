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Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu

- Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulunduAMASYA - Amasya'nın Hamamözü ilçesinde nesli tükenmekte olan vaşak ölü bulundu.

09.10.2019 23:32
- Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu
AMASYA - Amasya'nın Hamamözü ilçesinde nesli tükenmekte olan vaşak ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, aç kaldığı tahmin edilen vaşağa Hamamözü ilçe girişinde araba çarptı. Yaralı vaşağı gören vatandaşlar durumu polise, sağlık ekiplerine haber verdi. İlçeye gelen polis ekipleri yaralı vaşağa ilk müdahaleyi yaparak, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Yapılan müdahalenin ardından vaşağın öldüğü tespit edildi.
Polisler, vaşağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu

Güncel

Kaynak: İHA

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