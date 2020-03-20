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Nesli tükenmekte olan canlılar için Güney Afrika'da 'Nuh'un Gemisi' inşa edilecek

Nesli tükenmekte olan canlıların korunacağı Nuh'un Gemisi Güney Amerika'da inşa edilecek. Son teknoloji ile kurulacak devasa tesisin 5,5 milyar dolara mal olması öngörülüyor.

20.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:43
Nesli tükenmekte olan canlılar için Güney Afrika'da 'Nuh'un Gemisi' inşa edilecek
İlüstrasyonlar Jurassic Park filminde dinozorların bulunduğu kompleksi andırıyor. Güney Afrika'da inşa edilmesi planlanan bu yer modern bir Nuh gemisi.

Adı da zaten tam da bu nedenden ötürü 'Nuh'un Gemisi' olarak kondu. Amacı dünyada nesli tükenmekte olan her bitki ve canlıdan birkaç adedi güvenli şekilde korumak.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Jurassic Park, Güney Afrika, Dünya

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