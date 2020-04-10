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Nesli tükenmekte olan dev deniz canlısını kurtarmak için seferber oldular

Nesli tükenmekte olan dev deniz canlısını kurtarmak için seferber oldular Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenmekte olan Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını kurtaran vatandaş, kaplumbağanın vücudunda gördükleri karşısında şoke oldu.

10.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:57
Nesli tükenmekte olan dev deniz canlısını kurtarmak için seferber oldular
MUĞLA - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenmekte olan Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını kurtaran vatandaş, kaplumbağanın vücudunda gördükleri karşısında şoke oldu.
Yalıkavak mahallesi küdür mevkiinde yürüyüşe çıkan kuaför Gökhan Soygüder, denizde bir hareketlilik gördü. Sahile inen Soygüder şamandıralara dolanmış halde zaman zaman çırpınan Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Halsiz düşen kaplumbağanın yanına gitmek için deniz kıyafetlerini giyen Soygüder hızlı bir şekilde Caretta carettaya ulaştı. Halatlara dolanmış bir halde bulduğu deniz kaplumbağasını halatları keserek kurtardı. Caretta caretayı kıyıya çeken Sogüder daha sonra Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rahabilitasyon Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska ile iletişime geçti. 1 metre boyunda yaklaşık 60 kg ağırlığındaki dişi Caretta caretta ya dolanan misinaları temizledi. Prof. Dr. Kaska'nın verdiği talimatlarla Caretta carettayı misinalardan temizleyen Soygüder daha sonra kaplumbağayı denize tekrar bıraktı.
Kaplumbağanın halatlara dolandığını ifade eden Soygüde, "DEKAMER Başkanı Prof. Dr Yakup Kaska, yönlendirmesiyle Teknik Destek Saha sorumlusu Şenol Menzek'in telefonda verdiği talimatları yerine getirerek dişi olduğunu öğrendiğimiz Caretta carettamıza müdahale ettik. Çok şükür özgürlüğüne kavuşturduk. 1 aya kadar yumurtlama sezonuna gireceğimiz ve Yalıkavak Küdür Yarımadası sahillerinde sıkça görülmeye başlayan bu canlıları için en azından bu dönemde daha dişe dokunur tedbirler alarak yumurtlamalarına ve rahat bir ortamda üremelerine imkan tanımalıyız" dedi. Nesli tükenmekte olan dev deniz canlısını kurtarmak için seferber oldular

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Genel
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