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Nesli tükenmekte olan Vaşak, otomobilin çarpmasıyla telef oldu

Nesli tükenmekte olan Vaşak, otomobilin çarpmasıyla telef olduSİVAS - Sivas'ta, doğada kendini nadir olarak gösteren ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir Vaşak, otomobilin çarpması sonucu öldü.

29.08.2019 11:15
Nesli tükenmekte olan Vaşak, otomobilin çarpmasıyla telef oldu
SİVAS - Sivas'ta, doğada kendini nadir olarak gösteren ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir Vaşak, otomobilin çarpması sonucu öldü.
Edinilen bilgiye göre, Sivas- Kayseri Karayolu'nun Taşlıdere mevkisinde vatandaşlar yol kenarında bir hayvan cesedi olduğunu fark etti. Durum Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Otomobil çarpması sonucu öldüğü düşünülen hayvanın Vaşak olduğu anlaşıldı. Hayatlarında ilk kez vaşak gören sürücüler şaşkınlık ile birlikte üzüntü yaşadı. Vaşak'a çarparak ölümüne neden olan sürücü ise bilinmiyor.
Nesli tükenmekte olan Vaşak, otomobilin çarpmasıyla telef oldu

Kayseri, Sivas, Genel

Kaynak: İHA

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