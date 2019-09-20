Haberler » genel » Haber

Neslican Tay hayatını kaybetti

Neslican Tay hayatını kaybettiİSTANBUL - Rize'de sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay hayatını kaybetti.

20.09.2019 23:26
Neslican Tay hayatını kaybetti
İSTANBUL - Rize'de sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay hayatını kaybetti.
Rize'de sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay yoğun bakıma alınmıştı. Neslican Tay, için tedaviye alındığı hastaneden üzücü haber geldi. Medipol Mega Üniversite Hastanesinden yapılan açıklamada, "Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör'e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 22: 20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz" denildi.
Neslican Tay hayatını kaybetti

Eylül, Rize, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
00:39 Kavun ve karpuz sirkesi ilgi odağı oldu
00:24 İş sahibi olabilmek için sıraya girdiler...İŞKUR önünde oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi
00:22 Kilometrelerce uzaktan okul harçlıklarını biriktirmek için geldiler
00:18 20 Eylül 2019 Haberleri
00:14 Bakkalın 33 bin liralık veresiye defterini gizli hayırsever satın aldı
00:09 Zayıflama azmi Avrupa Şampiyonu yaptı
23:56 ATO Başkanı Baran: "Dünyada coğrafi işaretli ürünler 200 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor"