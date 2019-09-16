Haberler » Güncel » Haber

Yoğun bakıma alınan Neslican Tay için hastaneden açıklama

Yoğun bakıma alınan 20 yaşındaki Neslican Tay için tedaviye alındığı hastaneden açıklama yapıldı. Doktoru, Tay'ın yoğun bakımda tedavisine devam ettiğini söyledi.

16.09.2019 17:17

Yıllardır kansere karşı verdiği mücadeleyle sosyal medyada milyonların tanıdığı Neslican Tay'ın durumu ağırlaşmış,yoğun bakıma alınmıştı. Herkesin endişe içinde iyi haber beklediği Neslican Tay için tedaviye alındığı hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada tedavi sürecine yakından izlenerek devam edildiği belirtildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Rize'de sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay, yoğun bakıma alındı. Haberi takipçilerine sosyal medyadan paylaşan Tay için tedaviye alındığı Medipol Mega Üniversite hastanesinden açıklama yapıldı. Açıklamada, Tay'ın tedavisine devam edildiği kaydedildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı'nın yazılı yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hastamız Neslican Tay, tedavisi devam etmekte olan hastalığına bağlı semptomların artması nedeniyle 6 Eylül 2019 tarihinde Medipol Mega Üniversite Hastanemize müracaat etmiştir. Yapılan multidisipliner klinik değerlendirmelerimiz neticesinde 15 Eylül Cumartesi saat 12: 06'da yoğun bakım ünitemize alınma gerekliliği oluşmuştur. Hastamızın tedavisi, ilgili tüm branşlarımızın yakın takibi ile devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yoğun bakıma alınan Neslican Tay için hastaneden açıklama

Rize, Magazin, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(21)
VATANDAŞ DKR:Allah yardımcısı olsun İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur kardeşimiz
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MONİKA:Acil sifa diliyorum.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ÖLÜM TATLIDIR:kız ölsünde kurtulsun gebersin
Yayından Kaldır
0 33
Cevap yaz
TATLICI:sen geberde dünya kurtulsun
Yayından Kaldır
3 0
.:hadi nesli diren ve kazan. sana yaşamak çok yakışıyor . dillerim rabbim sana uzun sağlıklı ömür biçmiştir. allah dilerse olur.
Yayından Kaldır
38 0
Cevap yaz
BASTONCU:Tabiki kızımıza acil şifalar diliyorum Allah yardımcısı olsun Fakat şunu söylemek istiyorum sizin inşallahınızla maşallahınız tutsaydı benzine doğal gaza zam yapılmazdı
Yayından Kaldır
9 25
Cevap yaz
BASTON ÜRETİCİSİ:mal var mal var
Yayından Kaldır
1 0
TUGR:ne alaka kafanı az kullansan
Yayından Kaldır
7 3
...............:okudugum en saçma ve yersiz yorum
Yayından Kaldır
9 0
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Güncel Haberleri
00:00 Hasan Çavuşoğlu: "Fenerbahçe gibi büyük bir takımı yenmek kolay değil"
23:58 Ankara putin, suriye zirvesinin ardından türkiye'den ayrıldı
23:55 Niğde'de 11 milyon adet sigara makaronu ele geçirildi
23:54 Hindistan'da dil tartışması sürüyor
23:50 Rize'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı
23:50 Traktörden düşüp aracın altında kalan kadın öldü
23:49 Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı