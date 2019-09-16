Yoğun bakıma alınan Neslican Tay için hastaneden açıklama

Yıllardır kansere karşı verdiği mücadeleyle sosyal medyada milyonların tanıdığı Neslican Tay'ın durumu ağırlaşmış,yoğun bakıma alınmıştı. Herkesin endişe içinde iyi haber beklediği Neslican Tay için tedaviye alındığı hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada tedavi sürecine yakından izlenerek devam edildiği belirtildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Rize'de sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay, yoğun bakıma alındı. Haberi takipçilerine sosyal medyadan paylaşan Tay için tedaviye alındığı Medipol Mega Üniversite hastanesinden açıklama yapıldı. Açıklamada, Tay'ın tedavisine devam edildiği kaydedildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı'nın yazılı yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hastamız Neslican Tay, tedavisi devam etmekte olan hastalığına bağlı semptomların artması nedeniyle 6 Eylül 2019 tarihinde Medipol Mega Üniversite Hastanemize müracaat etmiştir. Yapılan multidisipliner klinik değerlendirmelerimiz neticesinde 15 Eylül Cumartesi saat 12: 06'da yoğun bakım ünitemize alınma gerekliliği oluşmuştur. Hastamızın tedavisi, ilgili tüm branşlarımızın yakın takibi ile devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."