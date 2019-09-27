Neslican Tay ile aynı hastalığa yakalanan genç kız destek istiyor

Adana'da sinir sisteminde kötü huylu tümör bulunan (nörofibromatozis) kanser hastası 22 yaşındaki Ayyüce Çınar'ın tedavisi sürüyor. İki yıl önce bacağındaki şişlik nedeniyle gittiği hastanede bacağında kitle tespit edilen Çınar'a tetkiklerin ardından nörofibromatozis teşhisi konuldu. Çınar, "Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz. Kaşlarımız, saçlarımız değil biz güzeliz." dedi.

"SAÇLARIM ÇOK UZUNDU BENİM"

Saçlarını kaybetmenin önemli olmadığını belirten Çınar, "Saçlarım çok uzundu benim. Onları kaybettiğimde çok bir şey ifade etmediğini anladım. Kemoterapi deyince insanın aklına saçlarını kaybetmesi geliyor zaten. Önemli olan benmişim ben onu anladım. Benim anneme babama ben gerekiyorum saçlarım gerekmiyormuş. Saç bir şey ifade etmiyor. Peruk çok fazlada kullanmadım. Bandana takardım genel olarak. Her türlü yakışıyormuş bana" diye konuştu.

4. KEZ AMELİYATA ALINDI

Geçen süre içinde radyoterapi ve kemoterapinin yanı sıra üç kez ameliyat olan genç kız, rahatsızlığının başlamasından itibaren saç dökülmesi ve kaşlarını kaybetmesini dert etmeyerek sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kendisiyle barışık ve hastalığıyla mücadele eden bir görünüm sergiledi. Çınar, bacağındaki sinirlerde oluşan tümörler nedeniyle dördüncü kez Yüreğir Adana Başkent Hastanesi'nde ameliyat edildi. Genç kızı bu zorlu gününde ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmadı.

"ALLAH BÜYÜK DESTEK BEKLİYORUZ"

Baba Ramazan Çınar, yaptığı açıklamada kızının rahatsızlığına rağmen hayattan kopmadığını söyledi. Kızının ağır bir ameliyat geçirdiğini, bacağındaki sinirlerin büyük oranda alındığını ifade eden Çınar, "Elimizden geldiği kadar mücadeleye devam edeceğiz, destek olacağız, yalnız bırakmayacağız. Arkadaşları, herkes destek oluyor. Allah'tan umut kesilmez. Arkadaşlarıyla her zaman iyi ilişkileri oldu. Herkes destekçi, herkes uğraşıyor. Mahallemiz, arkadaşları büyük destek sağlıyor" dedi. Çınar, kızının tedavisi için tıp camiasından ve her kesimden destek beklediğini sözlerine ekledi.

NESLİCAN TAY'A NE OLMUŞTU?

Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul'da bir hastanede yoğun bakıma alındı. Genç kız 20 Eylül'de hayatını kaybetti.