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Neslican Tay'ın ailesini ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı

Dün akşam hayatını kaybeden Neslican Tay'ın ailesini ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözyaşlarına tutamadı.

21.09.2019 13:09

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam saatlerinde dördüncü kez yakalandığı kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay'ın acılı ailesini hastanede ziyaret etti. İmamoğlu göz yaşlarını tutamayarak ağladı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kanserle ettiği mücadele herkese örnek olan Neslican Tay'ın tedavi gördüğü hastanede ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Dün akşam sosyal medya hesabından Neslican Tay'ın ölümüyle hissettiği üzüntüyü paylaşan Ekrem İmamoğlu, bugün de acılı ailenin tedavi gördüğü hastaneye gitti. Anne ve babayla konuşan İmamoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.

BACAĞININ YANINA GÖMÜLECEK

Hastaneden cansız bedeni alınan Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlanacak. Tümörden dolayı sol bacağı kesilen Neslican ve annesinin isteği üzerine bacağının yanına gömülecek.

DÜN AKŞAM HAYATINI KAYBETTİ

Neslican Tay'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada Tay'ın ölüm haberi şu sözlerle duyuruldu: "Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21: 20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz."

CANSIZ BEDENİNİ GÖREN YAKINI KONUŞTU

Neslican'ın cansız bedenini gören bir yakını ise "Gelin gibi olmuş, o kadar güzelleşmiş mi artık iki bacağı var'"sözleriyle herkesi duygulandırdı.

NESLİCAN'IN SON SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Neslican Tay, yoğun bakıma alınmadan önce paylaştığı son mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bu yaşadığım kaçıncı nüks ya da metastaz sayamıyorum. Ciğerlerim zaten berbat durumda. Benim tümörüm en iyi kemoterapi ile durdurulabiliyormuş. O yüzden kemoterapi almaya başlayacağım. Bunu kabul etmem çok zor oldu. Çünkü gerçekten iyileşeceğime çok inanıyorum. İyileşmeyeceğimi bir gün bile düşünmüyorum ama iyileşirken bu kadar acılı olması beni çok yıpratıyor. Saçlarımı kaybetmek, yaşam kalitemin düşmesi, özgürlüğüm vesaire kemoterapinin getirdiği bir sürü acı şey var maalesef. Bunları yaşamak gerçekten istemiyorum ama onunla savaşmak için, bu hayatta kalmak için bunu yapmam gerekiyorsa kemoterapiye alacağım ve o şekilde devam edeceğim.

Konuştuğumda bile sesim gidiyor zaten. Bir ciğerim resmen çalışmıyor tümörler yüzünden. 'Bu kadar ileriye gidemezsin. 2 adım attığımda nefesimi kesemezsin. Sen nesin, kimsin de benim vücudumu, benim hayatım bu kadar etkiliyorsun. Madem beni bu kadar etkiliyorsun alıyoruz kemoterapiyi ve paşa paşa seni öldürüyoruz' dedim. Çünkü bunu yapmak zorundayım, savaşmak zorundayım, onu yenmek zorundayım. Çünkü gerçekten bu hayatta kalmak istiyorum. Çok acılı olacak yine bir sürü şey yaşayacağım hiç umurumda değil ben hayatta kalmayı, yaşamayı çok fazla istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Ben ağlarken çok çirkin oluyorum benim gözyaşım akmamalı."

Neslican'ın annesi
Neslican'ın babası
Neslican Tay'ın ailesini ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Magazin

YORUMLAR(28)
CENGİZ:imam oğlundan reklam arası
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1 0
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YORUNCU:Imamoglu yine showunu yapiyor.
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SEYİRCİ:acaba ölen kardeşimiz türbanlı olsaydı bu kadar gündem olurmuydu ?
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KOÇYİĞİT:Sayın Cumhurbaşkanım ben Şuana kadar hep mhp''ye oyumu verdim amaaa gördümki bu ülkenin sana ihtiyacı var yoksa haramiler bu ülkeyi bölüp parçalayacaklar çünkü hdp yatıp hdp kalkıyorlar sen korkma reis senin arkanda önce Allah sonra Yüce Türk milleti var şu yazdıklarımın hepsi gerçektir ve doğrudur eğer doğru değilse Rabbim beni nasıl biliyorsa öyle yapsın, imamoğlu hangi şehidin cenazesine gittin ?Umarım birgün hdp''den fırsat bulursanız bir şehidimizin evinide ziyaret edersiniz.
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6 10
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ŞANLI:NESLİCAN BİNLERCE BU HASTALIĞA YENİK DÜŞMÜŞ KARDEŞLERİMİZDEN BİR TANESİ ALLAH RAHMET EYLESİN. BU SİYASİ BELEDİYE BAŞKANI BURDA MEDYAYA MAL OLMUŞ HABERİ BİLDİĞİ İÇİN ORAYA GİDİYOR VE REKLAMINI YAPIYOR KENDİNCE, NİCE NESLİCANLAR VAR HASTANELERDE YATAN MADEM O KADAR ÜZÜLÜYORSUN ZİYARET ETSENE BIR TANESINI GÖREYİM YOK 3 TANE OY KAPARMIYIZ ACABA YAZIK BE
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12 15
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MERT ONUR:Allah rahmet eylesin. İmamoğlu aynı görüntünü şehit cenazeaindede yapabilirmisin acaba hdp den izin almalımısın?
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39 44
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FANATİKLİK GÖZLERİNİZİ KÖR ETMESİN:amerikan askerlerinin sağ salim evlerine dönmeleri için dua eden kim biliyor musun?
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22 10
TAYFUN:Lider gorun biri eglencede digeri insanlik pesinde helal ekrem baskannnnn
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42 37
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FİLİZ:eğlence dediğin Türkün gururu, ama siz ne anlarsınız, gururlanmanız için Türk olmanız lazım
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9 4
REİS SEN ÇOK YAŞA:Tayfun lider görmek istiyorsan reisi izle öyle bir belediye başkanlığı almakla lider olunmaz bu ülkede asla chp zihniyeti bir yere gelemez Allah muhafaza etsin öyle birşey olsa vatanımın halini düşünmek dahi istemiyorum.
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12 16
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