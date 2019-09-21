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Hayatını kaybeden Neslican Tay'ın cenazesi hastaneden alındı

Kansere karşı mücadelesiyle milyonlara umut olan Neslican Tay'ın cenazesi hayatını kaybettiği hastaneden alındı. Tay'ın cansız bedeni önceki senelerde kesilen bacağının yanına gömülecek.

21.09.2019 12:50Hayatını kaybeden Neslican Tay'ın cenazesi hastaneden alındı

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Twitter'da binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü. Tay'ın cenazesi hayatını kaybettiği hastaneden Rize'ye doğru yola çıktı.

"NESLİCAN'IN BAŞLATTIĞI MÜCADELE VASİYET OLARAK KABUL ETTİK

Neslican Tay'ın dayısı Ömer Yazıcı yaptığı açıklamada, "Bu süreçte bizi bırakmayan yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, varolsunlar. Neslican'ı dün gece kaybettik. Ama Neslican'ın bedenini kaybettik. Neslican'ın ruhu ve başlattığı savaş, başlattığı mücadeleyi miras olarak vasiyet olarak kabul ettik. Devam ediyoruz, devam ettireceğiz" dedi.

"NESLİCAN BACAĞININ YANINA GÖMÜLECEK"

Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Bu konuda Türkiye'deki bu hastalıkla mücadele eden bütün herkese vermiş olduğu umudu ayakta tutmak için Neslican'ın ruhunu yaşatacağız, yaşatmaya devam edeceğiz. Bu konuda gerek sosyal medyadaki takipçi dostlarımız olsun, gerek buradaki arkadaşlarımız olsun gerek basında görevli arkadaşlarımız olsun, herkesin elinden geleni yapacağını biliyoruz. Neslican'ın bize bırakmış olduğu mücadelenin mirasını yaşatacağız. Neslican'ın sadece bedenini kaybettik. Neslican son nefesine kadar savaştı. Bunu çok rahatlıkla sürekli yanında olan birisi olarak söylüyorum.

Bunun anlamı şu, bıkmadı, bırakmadı, salmadı belki onun yerinde bizler olsaydık çok daha erken pes ederdik. Etmedi. Neslican'ı kaybetmedik, Neslican'ın sadece bedenini kaybettik. Ruhu yaşayacak, bizimle. Birazdan gideceğiz. Neslican'ın annesinin ve kendisinin istediği bir şey vardı. Biz iki sene evvel, Neslican'ın bacağını kestiğimiz zaman bacağını bırakmamıştık hastanede. Onu memleketimizde, Rize'de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına, bedenini bütünleştireceğiz orada. Cenazesi Rize'de olacak. Yarın Rize Sahil Camii'nde öğlenden sonra cenaze namazını kılıp aile kabristanımıza defnedeceğiz"

"AİLEYİ TOPARLADIK"

Aileye baş sağlığı dilemeye hastaneye gelen Haluk Levent ise hastane çıkışı, "Arkadaşlar hepimizin başı sağ olsun. Az sonra otobüsümüz gelecek ve Rize'ye doğru hareket edilecek. Aileyi toparladık. Kesinlikle miras kaldı. Bunu hepimiz biliyoruz. O bu mücadelenin neferiydi. 'Ben en azından savaşarak kaybederim' diyen bir kızımızdı. Hepimizin başı sağ olsun. Diyebilecek bir şey yok. Çok üzgünüz. Bundan sonra onun anısını en güzel şekilde yaşatmaya çalışacağız. " dedi.

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Ömer Yazıcı, Twitter, Rize, Magazin, Güncel

Kaynak: DHA

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