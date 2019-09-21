Haberler » Güncel » Haber

Neslican Tay'ın TEDx konuşmasındaki sözleri gündem oldu: Benim için sol bacağınızı da sevin

Hayatını kaybetmesiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın TEDx etkinliğinde yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Tay konuşmasında, "Benim için sol bacağınızı da sevin." ifadelerini kullanmıştı.

21.09.2019 00:22

Kansere karışı verdiği mücadeleyle milyonları desteğini kazanan Neslican Tay hayatını kaybetti. Tay'ın TEDx etkinliğinde yaptığı konuşma ise sosyal medyada gündem oldu.

"BENİM İÇİN SOL BACAĞINIZI SEVİN"

Konuşmasıyla TEDx etkinliğine katılanlara duygusal anlar yaşatan Tay, "Hayatınızı sevin. Kendinizi sevin. Bedeninizi sevin. Ruhunuz başka bir bedende bulunmayacak. Saçlarınızı, boyunuzu, kilonuzu sevin. Benim için sol bacağınızı da sevin." ifadelerini kullanmıştı.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu, Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü kazandı.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine Demir Kadın diyen Neslican Tay, Ayşe Arman'a verdiği röportajda söylediği; "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!", "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu.

Hayatını kaybeden Neslican TayHayatını kaybeden Neslican Tay'ın son paylaşımı yürek dağladı: Yaşamayı çok istiyorum

Siyaset dünyasından Neslican TaySiyaset dünyasından Neslican Tay'ın ölümüne ilişkin mesajı: Gittin, çok üzgünüz çok

Ünlü isimler hayatını kaybeden Neslican TayÜnlü isimler hayatını kaybeden Neslican Tay'ın acısını paylaştı

Futbol dünyası, Neslican TayFutbol dünyası, Neslican Tay'ın ölümüne sessiz kalmadı

Neslican Tay'ın TEDx konuşmasındaki sözleri gündem oldu: Benim için sol bacağınızı da sevin

Magazin, Güncel

YORUMLAR
Son Dakika Güncel Haberleri
00:22 Neslican Tay'ın TEDx konuşmasındaki sözleri gündem oldu: Benim için sol bacağınızı da sevin
00:17 Kayıp kişinin cesedi barajda bulundu
00:17 Kütahya barajda ölü bulundu
00:17 Kastamonu'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
00:17 Karaman otomobil, kamyonete çarptı 1'i ağır 4 yaralı
00:16 Karaman'da trafik kazası: 4 yaralı
00:10 Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi