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Neslican Tay kimdir? Neslican Tay nereli? Nezlican Tay hayatı, ölüm tarihi

Kanser hastalığı ile uzun süre mücadele eden Neslican Tay, 2019 yılında hayatını kaybetti. Tay, üç defa kanseri yenmiş ve 4. kez bu hastalığa yakalanmıştı. Peki, Neslican Tay kimdir? Neslican Tay ailesi, annesi ve hakkındaki tüm ayrıntı haberimizde.

14.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:25
Neslican Tay kimdir? Neslican Tay nereli? Nezlican Tay hayatı, ölüm tarihi

Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 2018 yılında bir bacağını kaybetti. O günden itibaren kanser hastalarına sosyal medyada umut oldu. İlkokul ve lise eğitimini Bursa da tamamlayan Neslican Tay ölüm tarihi...

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican, 14 Mart 1998 tarihinde Bursa'da, Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okumak istediği için hedefindeki okulu kazanabilmek adına tekrar üniversiteye hazırlanıyordu.

KANSER NEDENİYLE BİR BACAĞINI YİTİRDİ

Hastalığı nedeniyle okula ara vermek zorunda kalan Neslican Tay, kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek istedi ve her şeye rağmen üniversite sınavına girdi, Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi almaya başladı. Bacağında oluşan tümör nedeniyle 2018 yılında bir bacağını kaybetti. 4. kez kanserle mücadele etmeye başlamış ve bu sürece sosyal medyadan tüm sevenlerini dahil etmişti.

Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde yaşayan Neslican Tay, kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra, diğer aknser hastalarına umut oldu. Sosyal medya hesabından tedavi sürecini ve yaşadıklarını anbean anlattı. Kısa sürede takipçi sayısı 800 bini aştı.

Neslican, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20 Eylül Cuma akşamı saat 21:20'de hayatını kaybetti.

Etiketler : Gündem, Magazin, Güncel

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