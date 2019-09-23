Neslican Tay paylaşımı tepki çeken Nevzat Tarhan kimdir?

Üsküdar Üniversitesi'nde rektör olarak bulunan Nevzat Tarhan, 4. kez kansere yakalanan Neslican Tay'ın hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepkilerin odağına oturdu. Nevzat Tarhan kaç yaşında, nereli? Nevzat Tarhan eşi, hayatı, kitapları ve dahası haberimizde…

NEVZAT TARHAN KİMDİR?

Rektör Tarhan, 1952 yılında Merzifon'da dünyaya geldi. 1969 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. GATA stajı ile Kıbrıs ve Bursa kıta hizmetinden sonra 1982 yılında GATA'da Psikiyatri uzmanı oldu. Erzincan ve Çorlu'da hastane hekimliğinin ardından GATA Haydarpaşa'da 1988'de yardımcı Doçent ve 1990'da Doçent oldu. Klinik direktörlüğü yaptı. 1993 yılında albaylığa ve 1996 yılında da profesörlüğe yükseldi. 1996-1999 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Adli Tıp Kurumunda bilirkişilik yaptı. Kendi isteği ile emekli oldu ve 1998 yılında Memory Center of America'nın Türkiye temsilciliğini yürüttü.

Nevzat Tarhan'ın birçok yazısı çeşitli dergilerde yayımlandı. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü ve Türkiye'nin ilk nöropsikiyatri hastanesi olan NPİstanbul Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyor. İngilizce ve Almanca bilen profesörün iki çocuğu bulunuyor. 32 kitabı olan Tarhan'ın sayısız makalesi ve farklı kurum, kuruluş ve derneklerden aldığı çeşitli ödüller bulunuyor.

GOLDEN AXON LİDERLİK ÖDÜLÜ ALARAK TARİHE GEÇTİ

1991 yılında Hollanda'da düzenlenen "Destructive Drives and Impuls Control" konulu uluslararası kongrede "En İyi Araştırmacı"ödülü, 2003 yılında TV'de haftada bir yaptığı Makul Çözüm programı için "RTÜK En İyi Toplum Programı" ödülü, 2005 yılında SKY TURK'te yaptığı Psikoyorum programı için Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 'Aile eğitimine verdiği destek ve topluma yaptığı koruyucu ruh sağlığı hizmetinden' dolayı ödül, 2008 yılında Türk Müziğinin tedavide kullanımına sağladığı katkı nedeniyle Amasya Vakfı tarafından 'Altın Elma' ödülü, 2009 yılında Prof. Mümtaz Turhan Sosyal Meslek Lisesi Psikoloji dalında 'Altın Lale' ödülü aldı. 2009 yılında OHSAD ve Hasta Güvenliği Derneği tarafından verilen "Hasta Güvenliği İyi Uygulama" ödülüne layık görülen Tarhan, 2010 yılında düzenlediği ECNS Kongresiyle dünyaca ünlü çok sayıda bilim insanını İstanbul'da buluşturması nedeniyle 'Kongre Elçisi' seçildi ve ödüllendirildi.

2015 yılında ECNS/ ISNIP/ ISBET Almanya Münih Klinik Nörobilim Kongresinde Nörofizyoloji alanında yaptığı katkılarından dolayı "Presidental Service Prize" ile ödüllendirildi. 2017 Yılında Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı tarafından Bilim ve Araştırma Dalında "Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Çağrı" Ödülü, 2017 yılında Sağlık Gönüllüleri Türkiye ve Hospital Manager Dergisi tarafından sağlık sistemine yapmış olduğu özgün katkılardan dolayı"Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü", Beyin Haritalama Vakfı tarafından 2019 yılında stratejik programlar, küresel iş birlikleri ve ortaklıklar yoluyla vakıf ve vakıf misyonu hakkında farkındalık yaratmadaki rolleri ile "Golden Axon Liderlik Ödülü"ne layık görülen Prof.Dr. Tarhan, Türkiye'de bu ödülü alan tek Türk oldu. İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi 1453 Ödülleri "Yılın Yazarı" kategorisinde en çok oyu alarak bu ödüle layık görüldü.