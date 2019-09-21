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Neslican Tay paylaşımıyla gündem olan Duygu Özaslan kimdir?

Youtuber Duygu Özaslan, kanser nedeniyle hayatını kaybeden Neslican Tay hakkında, "Bana son yazdığın mesajı görmemişim" şeklinde yazdığı sözlerle tepki topladı. Peki, Duygu Özaslan kimdir?

21.09.2019 12:18Neslican Tay paylaşımıyla gündem olan Duygu Özaslan kimdir?

Youtube'da yayımladığı makyaj videolarıyla popüler olan Duygu Özaslan, kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Kanserle mücadele eden Neslican Tay'ın aramızdan ayrılışının ardından yaptığı paylaşımla da tepkilerin odağında yer aldı. Duygu Özaslan nereli, kaç yaşında? Duygu Özaslan hayatı…

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Özaslan, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1.66 boyunda olan Youtuber, koç burcudur ve kilosu 47'dir. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim gördüğü sırada okuduğu bölümden memnun olmadığı için okulunu bırakmaya karar vermiş.

Arkadaşlarının ısrarıyla çektiği makyaj videoları kısa sürede çok beğenilince bu alanda daha fazla ürün ortaya koymaya karar vererek binlerce takipçisi olmasını sağladı. Duygu Özaslan'ın ilk kanalını ''itsmeduygu'' olarak açtı ancak profesyonel olarak çalışmaya başlayınca kendi adını kullanmaya başladı. Ünlü Youtuber, Barış Taylan Demirige ile birlikte.


İstanbul, Makyaj, Gündem, Magazin, Güncel

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