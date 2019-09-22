Neslican Tay paylaşımıyla tepki çeken Rektör Tarhan'dan o sözlerine açıklama geldi

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Neslican Tay'ın ardından sarf ettiği "Neslican kızımız seküler dünyasallaşma rüzgârına kapılmasaydı, dinlerin teselli gücünden faydalansaydı hastalığı düşman gibi görmezdi!" ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan

"VAR MI ÖLÜME ÇARE' DİYENLERE İLAÇ OLMAK SUÇ OLDU"

Acısı herkesi etkileyen Neslican Tay'ın ardından "Hastalığı düşman değil bir eğitmen gibi görme bakışı" sağlamaya çalıştığını kaydeden Tarhan, "Ancak önyargılara dokunmuşum" dedi. Eleştiriler üzerine eşini kanserden kaybettiğini ve kendisinin 'mindfulness' tekniğiyle rahatlamayı başardığını ifade eden Tarhan, gazeteci Akif Beki'nin "Hocam, yoga gurusu sıfatı ve diliyle söyleyecektiniz aynı şeyi, şimdi ne deseniz boş, sağır önyargı sloganlarına çarptınız artık, söz geçirmez duvarlarla korunuyor onlar" yorumu üzerine de şunları söyledi: Akif bey çok haklısınız zamanlamam tartışılabilir ama insanların bu kadar hakikat körü olmasına dayanamıyorum, 'var mı ölüme çare' diyenlere ilaç olmak suç oldu. Kötü niyetliler, niyet okuyanlar hiç önemli değil, gizli şirk içende olanlar çok fazla ama bilim benim yanımda.

"ÖLÜM BİLİNCİ HERKESE LAZIM"

Tarhan gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından, "Mindfulness bir bilinçli farkındalık tekniğidir, stresten kaçmak yerine yüzleşerek yönetmeyi öğretir. Deneyimden kaçmak yerine ders çıkarmayı, gözlemlemeyi ve 'şimdi, burada' diyebilmeyi öğretir. Bilim acı ilaçtır. Neslican Tay kızımızın acısı herkesi etkilemişti. Bu vesile ile 'hastalığı düşman değil bir eğitmen gibi görme' bakışı sağlamak istemiştim. Ölüm bilinci herkese lazım, ancak önyargılara dokunmuşum…" ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Tarhan Neslican'ın ölümünün ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda, "#neslican kızımız çok çile çekti ama ümidini kaybetmedi, Ölümle yüzleşebilseydi #ölümbilinci ne sahip olsaydı, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı dinlerin #hayataanlamkatma ve #teselligücü nden faydalanabilseydi hastalığı düşman gibi görmezdi diye düşündüm" diyerek tepki çekmişti.