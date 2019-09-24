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"Neslican Tay sembol bir isim"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kanser tedavisi gördüğü hastanede 20 Eylül'de hayatını kaybeden Neslican Tay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

24.09.2019 22:06
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kanser tedavisi gördüğü hastanede 20 Eylül'de hayatını kaybeden Neslican Tay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay için Pehlivan Mahallesi Camisi'nde mevlit okutuldu.
Mevlide, Tay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ve vatandaşlar katıldı.
Yazıcı, daha sonra Tay'ın Pehlivan Mahallesi'ndeki evini de ziyaret ederek babası Fahri ve annesi Fatma Tay ile diğer yakınlarına taziyelerini iletti.
Neslican Tay'a Allah'tan rahmet dileyen Yazıcı, "Neslican, hastalıkla mücadele boyunca çok güçlü bir duruş sergiledi. Bu güçlü duruşuyla da milyonlarca insanın duasını ve takdirini topladı. Neslican Tay sembol bir isim." dedi.

Hayati Yazıcı, AK Parti, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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