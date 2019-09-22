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Neslican Tay son yolculuğuna uğurlanıyor

Neslican Tay son yolculuğuna uğurlanıyorRİZE - Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan ve dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rizeli Neslican Tay, Rize'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

22.09.2019 13:06
Neslican Tay son yolculuğuna uğurlanıyor
RİZE - Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan ve dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rizeli Neslican Tay, Rize'de son yolculuğuna uğurlanıyor.
3 kere kanseri yenen ve verdiği mücadele tanınan Tay'ın cenazesi Rize'de merkez Sahil Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla yine merkeze bağlı Pehlivan Mahallesi'nde toprağa verilecek.
Neslican Tay kimdir?
Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu. Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyordu.
2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine 'Demir Kadın' diyen Neslican Tay, verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var", "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım" sözleriyle binlerce insana umut olmuştu.
Neslican Tay son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul, Rize, Genel

Kaynak: İHA

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