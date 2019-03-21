Neslihan Acar, Levent İnanır'ın eski eşi olup Yeşilçam'ın çocuk yıldızlarındandır. Küçük yaşta iken reklam oyunculuğu yapan Neslihan Acar, daha sonrasında filmlerde oynamaya başlamıştır. Şu sıralar ise vizyonda olan Kapan adlı filmde oynaması ile yine gündeme geldi. Peki Neslihan Acar kimdir, kaç yaşındadır? Hangi filmlerde oynadı? İşte Neslihan Acar'ın hayatı...
NESLİHAN ACAR KİMDİR?
Neslihan Acar, 14 Şubat 1969 Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Daha 4 yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak rol alan Neslihan Acar, henüz 12 yaşındayken sinemada yerini alarak, Bekçi Murtaza adlı filmle kamera karşısına geçerek oyuncu oldu. Neslihan Acar, 4 yıl aranın ardından 16 yaşında tekrar sinemaya dönerek birçok filmde rol aldı. Birkaç filmde başrol oynadı. ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) üyesidir. Ortaokul mezunu olan Neslihan Acar, 1995 yılında Levent İnanır ile evlenip 1 yıl sonra ayrılmışlardır. Bir çocuk annesidir.
NESLİHAN ACAR'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Kapan - 2019
Bizim Semtin Çocukları - 2018
O Hayat Benim - 2014
Sürgün Hayatlar - 2008
Davetsiz Misafir - 2005
Fırtına Hayatlar - 2004
Dudaktan Kalbe - 2004
Umutların Ötesi - 2003
Hayat Bilgisi - 2003
Dava/ Doz - 2001
Hain Geceler - 1998
Acı Günler - 1997
Çıkmaz Yol - 1996
Kış Düşleri - 1993
Öldüren Miras - 1993
Tetikçi Kemal-1993
Bizim Mahalle - 1993
Mahallenin Muhtarları - 1992
İki Günlük Hürriyet - 1989
Yasak İlişki - 1988
Bebek Yüzlü - 1988
Kumar - 1988
Babam ve Ben - 1988
Her şey Güzeldi - 1988
Küçük Fahişe - 1988
Canım Oğlum - 1988
Kıbrıs'ta Vuruşanlar - 1988
Allah Allah - 1987
Benim Olsaydın - 1987
Benim İçin Ağlama - 1987
Ne Fayda - 1987
Sızı - 1987
Kızımın Kanı - 1987
Düş Yakamdan Osman - 1987
Bekçi - 1986
Aşkın Kanunu Yoktur - 1986
Sevgi Çıkmazı - 1986
Acı Lokma - 1986
Biraz Neşe Biraz Keder - 1986
Dayak Cennetten Çıkma - 1986
Elmayı Kim Isırdı - 1986
Sultanoğlu - 1986
Mavi Mavi - 1985
Sevmek - 1985
Beyaz Ölüm - 1983
Neslihan Acar, Magazin