Neslihan Acar, Levent İnanır'ın eski eşi olup Yeşilçam'ın çocuk yıldızlarındandır. Küçük yaşta iken reklam oyunculuğu yapan Neslihan Acar, daha sonrasında filmlerde oynamaya başlamıştır. Şu sıralar ise vizyonda olan Kapan adlı filmde oynaması ile yine gündeme geldi. Peki Neslihan Acar kimdir, kaç yaşındadır? Hangi filmlerde oynadı? İşte Neslihan Acar'ın hayatı...

NESLİHAN ACAR KİMDİR?

Neslihan Acar, 14 Şubat 1969 Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Daha 4 yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak rol alan Neslihan Acar, henüz 12 yaşındayken sinemada yerini alarak, Bekçi Murtaza adlı filmle kamera karşısına geçerek oyuncu oldu. Neslihan Acar, 4 yıl aranın ardından 16 yaşında tekrar sinemaya dönerek birçok filmde rol aldı. Birkaç filmde başrol oynadı. ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) üyesidir. Ortaokul mezunu olan Neslihan Acar, 1995 yılında Levent İnanır ile evlenip 1 yıl sonra ayrılmışlardır. Bir çocuk annesidir.

NESLİHAN ACAR'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Kapan - 2019

Bizim Semtin Çocukları - 2018

O Hayat Benim - 2014

Sürgün Hayatlar - 2008

Davetsiz Misafir - 2005

Fırtına Hayatlar - 2004

Dudaktan Kalbe - 2004

Umutların Ötesi - 2003

Hayat Bilgisi - 2003

Dava/ Doz - 2001

Hain Geceler - 1998

Acı Günler - 1997

Çıkmaz Yol - 1996

Kış Düşleri - 1993

Öldüren Miras - 1993

Tetikçi Kemal-1993

Bizim Mahalle - 1993

Mahallenin Muhtarları - 1992

İki Günlük Hürriyet - 1989

Yasak İlişki - 1988

Bebek Yüzlü - 1988

Kumar - 1988

Babam ve Ben - 1988

Her şey Güzeldi - 1988

Küçük Fahişe - 1988

Canım Oğlum - 1988

Kıbrıs'ta Vuruşanlar - 1988

Allah Allah - 1987

Benim Olsaydın - 1987

Benim İçin Ağlama - 1987

Ne Fayda - 1987

Sızı - 1987

Kızımın Kanı - 1987

Düş Yakamdan Osman - 1987

Bekçi - 1986

Aşkın Kanunu Yoktur - 1986

Sevgi Çıkmazı - 1986

Acı Lokma - 1986

Biraz Neşe Biraz Keder - 1986

Dayak Cennetten Çıkma - 1986

Elmayı Kim Isırdı - 1986

Sultanoğlu - 1986

Mavi Mavi - 1985

Sevmek - 1985

Beyaz Ölüm - 1983