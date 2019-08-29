Neslihan Doğrusöz kimdir? İşte Neslihan Doğrusöz'ün son hali ve yeni adı

Neslihan Doğrusöz, bir dönemin en meşhur yarışmalarından İşte Benim Stilim'de yarışmıştı. Adını bu yarışma ile duyuran Doğrusöz, son olarak ameliyat olmadan cinsel tercihini değiştirdi. Neslihan Doğrusöz'ün Instagram hesabından yaptığı sakallı hali ile yeni isminin Doruk olduğunu duyurdu. Peki, Neslihan Doğrusöz kimdir?

NESLİHAN DOĞRUSÖZ KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Neslihan Doğrusöz İşte Benim Stilim yarışma programı'nın 7. sezonunda yarışmaya katılan isimler arasında yer aldı.

İlginç tarzı, dövmeleri ve iddialı açıklamaları ile yarışmaya damga vurdu. Moda ile ilgilenen Neslihan Doğrusöz, moda sektöründe Marie Claire, Elle ve Vogue gibi önemli dergilerde yer almıştır.

Günümüzde reklam çekimlerinde styling danışmanlığı yaparak iş hayatını sürdürmektedir.

Son dönemde ise özellikle sosyal medya ve magazin dünyasında yer alan resimleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

SEVGİLİSİ FİTNESS ŞAMPİYONU!

Sevgilisinin ise 2018 Bikini Fitness Şampiyonu ve Milli sporcu Büşra Eyen olduğu belirtilen Neslihan Doğrusöz'ün boyu 1.70 cm'dir.