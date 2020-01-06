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Neslihan Doğrusöz kimdir? Neslihan Doğrusöz hayatı ve biyografisi!

Yıllardır hayatında biri olmayan şarkıcı Sevda Demirel, İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve sonrasında ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşamaya başladı. Magazin gündemini sarsan gelişme sonrası Neslihan Doğrusöz kimdir Neslihan Doğrusöz hayatı ve biyografisi araştırıldı. Neslihan Doğrusöz kimdir?

06.01.2020 12:11 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:12

Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz önceki akşam 'de bir mağaza çıkışı ilk kez el ele görüntülendiler. gündemini sarsan gelişme sonrası Neslihan Doğrusöz merak konusu olurken, hakkında sorular soruldu. Peki, Neslihan Doğrusöz kimdir. İşte Neslihan Doğrusöz hayatı ve biyografisi!

NESLİHAN DOĞRUSÖZ KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Neslihan Doğrusöz İşte Benim Stilim yarışma programının 7. sezonunda yarışmaya katılan isimler arasında yer aldı.

İlginç tarzı, dövmeleri ve iddialı açıklamaları ile yarışmaya damga vurdu. Moda ile ilgilenen Neslihan Doğrusöz, moda sektöründe Marie Claire, Elle ve Vogue gibi önemli dergilerde yer almıştır.

Günümüzde reklam çekimlerinde styling danışmanlığı yaparak iş hayatını sürdürmektedir.

Son dönemde ise özellikle sosyal medya ve magazin dünyasında yer alan resimleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Neslihan Doğrusöz'ün boyu 1.70 cm'dir.

Neslihan Doğrusöz
Neslihan Doğrusöz
Neslihan Doğrusöz kimdir? Neslihan Doğrusöz hayatı ve biyografisi!

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