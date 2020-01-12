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Neslihan Doğrusöz'den sevgilisi Sevda Demirel'e iltifat: Kadınım, güzel eşim

Şarkıcı Sevda Demirel ile aşk yaşamaya başlayan cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz, sosyal medya hesabından sevgilisine olan aşkını "Kadınım, benim güzel eşim" diyerek haykırdı.

12.01.2020 10:31 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:20

Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında ameliyatsız cinsiyet değiştirerek adını Doruk Doğrusöz olarak değiştiren Neslihan Doğrusöz, şarkıcı Sevda Demirel ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini gözler önünde yaşayan Doğrusöz, dün akşam yaptığı paylaşımda sevgilisine olan aşkını haykırdı.

"KADINIM, GÜZELİM, EŞİM"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan yeni adıyla Doruk Doğrusöz, sevgilisiyle yaptığı paylaşımlara devam ediyor. Dün akşam Demirel'in sahnesine giden Doğrusöz, sevgilisi şarkı söylerken aşka geldi. Demirel ile evlenmek istediğini sürekli dile getiren Doğrusöz, son paylaşımında "Aşkım, kadınım, benim güzelim, eşim... Varlığına şükür ettiğim... Sevda'm Doğrusöz'üm" dedi.

"O BENİM ŞEMS'İM BEN ONUN MEVLANASI"

Geçtiğimiz hafta el ele görüntülendikten sonra yaptıkları her açıklamada evlenmek istediklerinden bahseden Doğrusöz, "Benim Sevda'ya sevdalanma sebebim insan, hayvan, çiçek ayırt etmeksizin düşmanını bile seven farklı bir yapısı olan biri. O benim Şems'im ben de onun Mevlanası. Aşk'ın en güzeli beklentisiz olanıdır. Biz magna gibi bir düşsel bağımız var. Aşk dediğin şey cinsel ilişkiden ibaret değildir. Öyle olsa genelev tapınak olurdu" demişti.

"BİZE BU SAATTEN EVLENİLECEK NEFESLER LAZIM"

Konu hakkında konuşan Sevda Demirel ise şunları söylemişti: "Ben de Doruk da insanlara cinsel obje gibi bakarak birlikte olacak şahsiyetler değiliz. Biz öncelikle iki iyi dost, ev ve hayat ve de en önemlisi hayat arkadaşıyız. Bizi bu saatten sonra eğlenceli aşklar değil evlenilecek yaşlanılacak nefesler gerek. Beden ruhun askısıdır. Biz de bu askıyı yaşam gardırobumuzun en müstesna dolabında muhafaza etmeye ant içtik. Aynı Mevlana ile Şems gibi . Zaman her şeyin ilacıdır. Evlilik kararımıza bazı kişilerin şok olmalarına şaşırdık. Aşk bedende değil ruhun fonksiyonel halidir."

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