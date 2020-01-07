Neslihan Doğrusöz sevgilisi Sevda Demirel ile yatakta çekilen bir videosunu paylaştı

Ünlü şarkıcı Sevda Demirel ile katıldığı moda programında adını duyurduktan sonra cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz, aşk yaşamaya başladı. Kısa sürede aşklarını ilan eden ikiliden Doğrusöz, Demirel ile yatakta çektiği bir videosunu paylaştı.

"OOO BEBEĞİM"

Dünden buna Sevda Demirel ile olan anlarını paylaşan Doğrusöz, son olarak bir yatak videosunu yayınladı. Instagram hesabının hikaye kısmından video atan Doğrusöz, birlikte yattığı Demirel'e kahvaltı yapmak istediğini söylüyor. Demirel ise sevgilisine "Acıktın mı ooo bebeğim" diyerek karşılık veriyor. Doğrusöz bu anların videosunu Demirel'i etiketleyerek takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI

Dün sevgilisiyle hastane çıkışında görüntülenen Sevda Demirel, evliliğe yeşil ışık yakarak"Türk halkının ne gördüğü umurumda değil. Bugüne kadar Türk halkı birçok şeyi tolere etti. Selin Ciğerci de evlendi, biz yuva kurmak istiyoruz" demişti.

"DORUK'UN BİR FOTOĞRAFINA AŞIK OLDUM"

Cinsiyet değiştirdikten sonra Neslihan olan adını Doruk olarak değiştiren Doğrusöz'ün bir fotoğrafından çok etkilendiğini söyleyen Demirel, ilişkinin ilk fitilinin nasıl atıldığını da şu sözlerle söylemişti: "Ben Doruk'un bir tane fotoğrafına aşık oldum. Fakat aşkımı ona hissettiremedim. Ben ilk defa böyle bir şey hissettim. Acayip bir enerjisi var ve çok yakışıklı."