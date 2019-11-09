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Neslihan Yiğit: "Rol model olmak istiyorum"

Türkiye'de olimpiyatlara giden ilk badminton sporcusu unvanını taşıyan İstanbul BBSK'lı Neslihan Yiğit, "Üzerimde büyük bir sorumluluk var. Çünkü badminton branşında Türkiye'de ilk kez olimpiyatlara giden sporcu oldum" dedi.

09.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:55Neslihan Yiğit:
'de olimpiyatlara giden ilk badminton sporcusu unvanını taşıyan BBSK'lı Neslihan Yiğit, "Üzerimde büyük bir sorumluluk var. Çünkü badminton branşında Türkiye'de ilk kez olimpiyatlara giden sporcu oldum" dedi.

TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati adlı programa konuk olan milli badmintoncu Neslihan Yiğit, kendisinden sonra gelen sporculara rol model olmak istediğini belirtti. Yiğit, "Kendi jenerasyonumda ilklere imza attım. Gönül istiyor ki, badmintonda olimpiyatlara katılan, uluslararası alanda başarılı olan sporcuların sayısı daha fazla olsun. Üzerimde büyük bir sorumluluk var. Çünkü badminton branşında Türkiye'de ilk kez olimpiyatlara giden sporcu oldum. Olimpiyata gitmiş olmanın gururunu yaşadım. Oyunlar sonrası birçok başarı elde ettim. Bir şeyler yaparken rol model olmaya çalışıyorum. Gerek karakterim olsun gerek işime duyduğum saygıdan dolayı her zaman birilerine bir şeyler katmak istiyorum. Arkamdan gelen insanlara bir şeyler bırakmak istiyorum. Bunda başkanımız olsun, antrenörümüz olsun, kulübümüz İstanbul Büyükşehir Belediyespor olsun, herkesin büyük bir katkısı var" diye konuştu.

Sporcu yatırımının önemine de değinen milli sporcu, "Çok önemli bize ne kadar yatırım yaparlarsa bizi ne kadar çok iyi bir yere taşırlarsa biz de kendimizi geliştiriyoruz ve insanlar sporu da tanıyor bizi tanıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Neslihan Yiğit, İstanbul, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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