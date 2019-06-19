19.06.2019 09:51
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Neslim Güngen en quality girişimci iş kadını ödülünü aldı

Neslim Güngen en quality girişimci iş kadını ödülünü aldı

Quality Of Magazine Dergisi tarafından bu yıl 10' uncusu düzenlenen 'Quality Ödül Töreni' geçtiğimiz akşam Merit International Ana Sponsorluğunda, Portaxe Baltalimanı'nda gerçekleşti.

Quality Of Magazine Dergisi tarafından bu yıl 10' uncusu düzenlenen 'Quality Ödül Töreni' geçtiğimiz akşam Merit International Ana Sponsorluğunda, Portaxe Baltalimanı'nda gerçekleşti. En Quality Girişimci İş Kadını ödülüne Neslim Güngen layık görüldü. Ödül töreninin sunuculuğunu Jess Molho ile Gizem Ödilli yaptı.

Sanat, medya, iş ve spor dünyasının başarılı isimlerinin katıldığı gecede üç kategoride toplam 34 dalda ödül sahiplerini buldu.

En Quality Girişimci İş Kadını ödülüne Neslim Güngen layık görüldü. Güngen'e ödülünü usta oyuncu Oya Başar takdim ederken 'Böyle başarılı kadınları görmek bize gurur veriyor' dedi.

Ödülünü Oya Başar'ın elinden almanın mutluluğunu yaşayan Neslim Güngen ise 'Bugün benim doğum günüm olduğu için bu ödülün ben de yeri çok ayrı olacak. Bu ödülü sevgili eşim ve ekibim için alıyorum. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Ekibim adına alıyorum bu ödülü ve çok teşekkür ediyorum. Oya Hanım gibi bir duayenin elinden almak ise ayrı bir gurur benim için.' dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Oya Başar, Baltalimanı, Güncel

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