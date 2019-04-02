Nesrin Ayrancı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR belediye başkan adayı olan Nesrin Ayrancı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Nesrin Ayrancı isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR adayı Nesrin Ayrancı kimdir? Bağımsız ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR adayı Nesrin Ayrancı yüzde kaç oy aldı?

Nesrin Ayrancı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Nesrin Ayrancı ŞEREFLİKOÇHİSAR ilçesinde % 0,63 oranında oy almıştır. ŞEREFLİKOÇHİSAR ilçesinde % 0,63 oranında oy olan Nesrin Ayrancı adlı Bağımsız adayı toplamda 126 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.