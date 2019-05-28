28.05.2019 11:41
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Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken paylaşım: Kariyerimi zirvede bırakıyorum

Yasak Elma dizisinin kadrosuna sonradan dahil olan ve başarılı performansıyla göz dolduran Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Ekranların aranılan yüzü olan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, hem güzelliği hem de oyunculuğu ile göz dolduruyor.

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya sonradan dahil olan ve oyunculuktaki başarısını bir kez daha gösteren Nesrin Cavadzade, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

"KARİYERİMİ ZİRVEDE BIRAKIYORUM"

Nesrin Cavadzade, sezon finali yapan Yasak Elma dizisinde giydiği kıyafet üzerinden esprili bir paylaşımda bulundu. Dizi için hazırlanan kombini beğenen ve kendisine yakıştığını düşünen Cavadzade o anlarda çekilmiş bir karesini "Bu kombinle kariyerimi zirvede bırakıyorum bu akşam" notuyla paylaştı.

Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken paylaşım: Kariyerimi zirvede bırakıyorum TV, yasak elma dizisi, Nesrin Cavadzade, Magazin


YORUMLAR (30)
DURUSTMAN: ben canli gordum bir elli bu hanimefendi
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VATANDAŞ: Çıplaklık, kariyer olmuş yazık
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NÖBETÇİ YORUMCU: Bu kızla birlikte evlenme kararı alsak evleneceğimiz o gün savaş çıkar o kadar bahtsız bir adamım. .
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BİLİR KİŞİ: Kombi gibi yanıyorum of of bu karı elimde ölse ölüsünü bile teslim etmem kıyamam
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WWW: orasını burası açarak ünlü olanlarda bugün
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