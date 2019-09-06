Nesrin Cavadzade'den olay açıklama: Erkek dediğin maymundan hallice olur

'Aşk Tesadüfleri Sever 2' ekibi, çekimlerin bitişini Beykoz'daki bir mekanda partiyle kutladı. Filmde rol alan Nesrin Cavadzade çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"ERKEK DEDİĞİN MAYMUNDAN HALLİCE OLUR"

Filmin partisinde özel hayatıyla ilgili sorulan soruları cevaplayan güzel oyuncu, "Çirkin erkek seviyorum, yakışıklılar beni korkutuyor" diye başladığı açıklamasını ilginç bir ifadeyle sonlandırdı. Cavadzade, "Anneannem, 'Erkek dediğin maymundan hallice olur' derdi" dedi.

GECEYE GEÇ KALDI

Nesrin Cavadzade, basın toplantısı ile başlayacak olan partiye geç kalınca filmde rol alan usta oyucu Zuhal Olcay, tepkisini geceden erken ayrılarak gösterdi.