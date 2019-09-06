Haberler» Magazin» Haber

Nesrin Cavadzade'den olay açıklama: Erkek dediğin maymundan hallice olur

Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade, çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Cavadzade, "Erkek dediğin maymundan hallice olur" ifadelerini kullandı.

06.09.2019 15:59

'Aşk Tesadüfleri Sever 2' ekibi, çekimlerin bitişini Beykoz'daki bir mekanda partiyle kutladı. Filmde rol alan Nesrin Cavadzade çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"ERKEK DEDİĞİN MAYMUNDAN HALLİCE OLUR"

Filmin partisinde özel hayatıyla ilgili sorulan soruları cevaplayan güzel oyuncu, "Çirkin erkek seviyorum, yakışıklılar beni korkutuyor" diye başladığı açıklamasını ilginç bir ifadeyle sonlandırdı. Cavadzade, "Anneannem, 'Erkek dediğin maymundan hallice olur' derdi" dedi.

GECEYE GEÇ KALDI

Nesrin Cavadzade, basın toplantısı ile başlayacak olan partiye geç kalınca filmde rol alan usta oyucu Zuhal Olcay, tepkisini geceden erken ayrılarak gösterdi.

Nesrin Cavadzade'den olay açıklama: Erkek dediğin maymundan hallice olur

Aşk Tesadüfleri Sever, Nesrin Cavadzade, Magazin

YORUMLAR (17)
SOSYOLOK: Babasından biliyor demek ki!
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
O ZAMAN NE OLUR: Senin gibi kızlar doğar Nesrin
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
METİN: Erkek dediğin senin gibi şuursuzlara kodumu oturtur
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ÖYLEYSE NE OLUR: Senin gibi kızı olur
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KING KONG: Tam bana gore bir avrat ilk bakista asik olacagi kesin.
Yayından Kaldır
4 2
Cevap yaz
TXX: kendsi de maymundan hallice cunku ondan demiştir.
Yayından Kaldır
15 4
Cevap yaz
ZATI ZUMBUR: KIZIM KASLARIM BENIM KINDEN KALIN AYNAYA BAK KIM BENZIYOR MAYMUNA ORANGUTAN MANKENI
Yayından Kaldır
8 4
Cevap yaz
ÖMER TURAN: herkes layık olanı ister.
Yayından Kaldır
11 0
Cevap yaz
NUR: Kadin da sizin gibi mi olmali Nesrin Hanim. Ne tuhaf aciklamalar bunlar. Yani iki dizide rol alindi diye, ne bileyim bir iki film cekildi diye; insanin agzinin ayari bu Kadar mi bozulabilir?Ama hata cidden size bu firsatlari verenlerde, gidip de sizin filmlerinizi izleyenlerde. Size para kazandirip, kendinizi bir sey sanmaniza firsat verenlerde. Size gelince devam edin canim. Buyrun ortalik zaten sizin.
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
EZER: Tamamen dikkat çekmek için söylenmiş birde genelde paralı zenginler o tip oluyor ya onlarla görülürse ben böyle seviyodum dicek. Sonra dayağı yedilermi öyle maymunlardan akılları başlarına gelir.
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
18:00   MilyonFest Fethiye başladı
17:22   Ayşe hatun önal, new york'ta baş manken
17:00   Yönetmenliğe adım attı!
16:40   Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl tek celsede boşandı
16:31   Ünlü şarkıcı Demi Lovato, "Bıktım" diyerek selülitli fotoğrafını paylaştı
15:59   Nesrin Cavadzade'den olay açıklama: Erkek dediğin maymundan hallice olur
15:09   Hadise'nin bikinili pozundaki göğüs detayı dikkat çekti! Yüzlerce kişi aynı yorumu yaptı