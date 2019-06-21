Nesrin Cavadzade, elinde sefer tasıyla görüntülendi

Yer aldığı dizinin sezon finali yapmasından sonra tatil yapmadan yeni sinema projesinde boy göstermeye hazırlanan Nesrin Cavadzade , önceki gün sete giderken Nişantaşı 'nda objektiflere takıldı.

"EVDE YEMEKLERİ KENDİM YAPIYORUM"

AVM'de çalışan bir genç kızı canlandırdığı Cemil Show adlı komedi filminin çekimlerine başlayan Nesrin Cavadzade 'nin elindeki sefer tası ise görenlerin dikkatini çekti. Güzel oyuncu "Yemekleri evde kendim yaptığım için sete sefer tasıyla gidiyorum" diyerek duruma açıklık getirdi.

"FORMUMU BÖYLE KORUYORUM"

Ketojenik diyetle formunu koruduğunu, bu yüzden evde yemek yaptığını söyleyen 36 yaşındaki oyuncu "Bugün semizotu, kabak ve organik tavuk pişirdim" ifadelerini kullandı.

"KETOJENİK DİYETTEYİM"

Cavadzade "Ketojenik beslenmede hiç şeker ve un yok. Bol yağlı besinler, çok fazla protein ve zeytinyağı tüketiyorum. Fit kalmamın sırrı bu. Bir de haftanın beş günü spor yapıyorum" dedi.

"TATİL YAPMADAN İKİNCİ BİR FİLME DAHA BAŞLIYORUM"

Nesrin Cavadzade , yazın hiç tatil yapmadan ikinci bir filme daha başlayacağını söyledi.