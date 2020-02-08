Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Yasak Elma'yı başka bir sürü proje ile aynı anda yürüttüğü için "Şahika" karakterinin seyirciye bir kez daha bunların hepsinin bir performans olduğunu ve kendisine de sadece ve sadece oyuncu olduğunu hatırlatma fırsatı verdiğini anlatan Nesrin Cavadzade, "Ben bu kişilerin hiç birisi değilim, bu farklı işler bunu da hatırlattı" dedi.

Bu hafta vizyona giren filmi "Aşk Tesadüfleri Sever 2" için ise "Çok gururluyum her zaman gurur duyacağım bir işin parçası oldum. Bu inanılmaz güzel bir şey." diyerek cevap verdi.





'Haddinden fazla güçlü olabilirim'

Erkeklerin kendisinden çekiniyor olabileceği sorusuna da, "Ben aslında çok sevecen birisiyim. En azından öyle olduğumu düşünüyorum. Ama haddinden fazla güçlü olabilirim bazı konularda ve bu da sanki her şeyi tek başıma becerebiliyormuşum, her şeyin altından tek başıma kalkabiliyormuşum gibi bir imaj oluşmasına neden oluyor olabilir.& ;

Tercih ettiğim bir şeyden ziyade, kişiliğim böyle ve birileri için ürkütücüyse bu onların problemidir" diyerek cevap veren Nesrin Cavadzade aslında erkeklerin güçlü kadınlardan korkuyor olabileceği düşüncesini hatırlattı.

Aynı zamanda anne olmayı çok istediğini de belirten Cavadzade anneliğin ona çok yakışacağını düşünüyor.



