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Nesrin Cavadzade, yatak pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yayınladığı yatak pozuyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Cavadzade'nin paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

02.08.2019 17:16
Nesrin Cavadzade, yatak pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile yine beğenileri topladı. Ünlü oyuncu, yatakta uzandığı sırada çekilen pozuyla hayranlarını mest etti.

"NE YAPIYORSUNUZ NESRİN HANIM"

Nesrin Cavadzade'nin fotoğrafı hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir hayranı, "Ne yapıyorsunuz Nesrin hanım zaten ortalık karışık" yorumuyla gülümsetirken, bir başka takipçisi ise "Bu fotoğrafları hangi şanslı kişi çekiyor acaba, çok eğleniyor olmalısınız" diye yazdı. Takipçileri ünlü oyuncunun enerjisine ve güzelliğine hayran kaldıklarını yorumlarıyla gösterdi.


Nesrin Cavadzade, Instagram, Magazin

YORUMLAR (16)
GÖKTÜRK: BEN HEYECANLANMADIM AMA YANINDA OLSAYDIM HEYECANLANIRDIM
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HARİKA: işte kadın dedigin budur :D ;) Tüm kadınlarımız böyle olmalı, bundan ilham alıp örnek olmalı
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SAĞLAM KAFA: Ve sağlam vücut Nesrinde. hem güzel hem mermer gibi
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GEMLİK: Tek becerisi var. O da vücudunu sere serpe ortalığa saçması. Başka hiçbir meziyeti yok.
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RSD: Kezbanlar ne yapsa SIFIR
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YAZIK SANA: sen çok tatlı, ahlaklı bir oyuncuydun ne oldu sana? seni de mi esir etti para pul yazık oldu. . . . .
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KENAN: Aslında hep öyleydi, sizin gibileri kandırıp, kazandığı paralarla zaten sahip olduğu dünya görüşü ile yaşamaya devam ediyorlar.
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ATSIZKOVBOY: ŞİMDİ BUNUN NERESİ BENİM BAŞIMI DÖNDERDİ ANLAMADIM.
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ATSIZKOVBOY: KES LAN TATAVAYI AT SURAT.
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ATIN İNTİKAMI: Kovboy öyle bir başın dönmüş ki döndürdü yerine dönderdi yazmışsın
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