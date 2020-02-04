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Nesrin Cevadzade beyazlara büründü! Hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı

Yasak Elma dizisinde "Şahika" karakterini canlandıran Nesrin Cevadzade, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yine dikkatleri üzerine çekti. İtalya'da beyaz elbisesiyle verdiği pozları paylaşan güzel oyuncu takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

04.02.2020 00:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 00:40

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde "Şahika" karakterini canlandıran güzel oyuncu Nesrin Cevadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

hesabında 1,5 milyon takipçisi bulunan Nesrin Cevadzade, 'da beyaz elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun söz konusu paylaşımlarına binlerce beğeni gelirken, takipçilerinden de övgü dolu yorumlar aldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Yaaa senin sesin sesiiinnn

- Çoooooooooooooooooooook güzelsin be

- Akıllarda kalan güzellik

- Sen ne güzel bir detaysın öyle yeryüzünün eşsiz meleği

"HİÇ BİRİSİNİ ALDATTINIZ MI?" SORUSUNA ÇARPICI YANIT

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye samimi itiraflarda bulundu. "Hiç birini aldattınız mı?" sorusuna çarpıcı bir cevap veren Nesrin Cavadzade, "Aldatmak biriyle sevişmek ve öpüşmek ise yapmadım. Ama bir ilişkim varken, zihnimde başka aşklara savrulduğum oldu. Aşka laf geçmiyor ki!" dedi.

Nesrin Cavadzade, "Hiç birini aldattınız mı?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdiNesrin Cavadzade, "Hiç birini aldattınız mı?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi

Nesrin Cevadzade beyazlara büründü! Hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı

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HABER YORUMLARI (2)
UCUBE:Açılıp, saçılmaya güzellik diyorsunuz. ;)) Başka türlü para kazanamaz bu ve bunun gibiler.
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ONU BUNU BİLMEM:ama bu melekse...
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