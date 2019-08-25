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Nesrin Ortaç, oğlunun boşanmasıyla ilgili konuştu: Çocuk olsaydı daha çok üzülürdüm

Dün akşam Harbiye'de konser veren oğlu Serdar Ortaç'ı dinlemeye giden Nesrin Ortaç, çiftin ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada çocuk olmadığı için çok üzülmediğini söyledi.

25.08.2019 13:27
Nesrin Ortaç, oğlunun boşanmasıyla ilgili konuştu: Çocuk olsaydı daha çok üzülürdüm

Nesrin Ortaç, dün akşam Harbiye Açıkhava'da konser veren oğlu Serdar Ortaç'ı dinlemeye gitti. Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden Ortaç, oğlunun boşanmasında çocukları olmadığı için çok fazla üzülmediğini söyledi.

"İKİSİ İÇİNDE HAYIRLISI OLSUN"

Serdar Ortaç ve Chloe'nin boşanma haberinden sonra bir hayli üzüldüğünü söyleyen Nesrin Ortaç, "Tabii ki üzüntülüyüm ama oğluma destek olmalıyım. İkisi içinde hayırlısı olsun. Çocuk yok ama çocuk olsaydı daha çok üzülürdüm. Chloe çok saygılı bir kızdı, ben hiçbir kötülüğünü görmedim. Ben özel hayatına pek karışmam, Serdar'ın beğendiği kız her zaman başımın tacıdır."

"YANLIŞ EVLİLİK"

Konserinde izleyicilerle sohbet eden Serdar Ortaç ise Chloe Lughnan için yanlış bir evlilik olduğunu ve annesini dinlemediği için çok pişman olduğunu söylemişti.

Serdar Ortaç, boşandıktan 17 gün sonra Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söylediSerdar Ortaç, boşandıktan 17 gün sonra Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi

Nesrin Ortaç, oğlunun boşanmasıyla ilgili konuştu: Çocuk olsaydı daha çok üzülürdüm

Serdar Ortaç, Harbiye, Magazin

YORUMLAR (3)
BENİM SİTEM BU: arkadaşlar benim kendime göre naçizane bir sistemim var . resim çekinirken sevdiğine değilde kameraya bakan kadınlar genellikle pek partnerini sevmiyor diye tanımlıyorum. ve bu simtemimde takip ettigim kişiler (100/ 99 ) kadınlar bakıyor kameraya ve 3ay 6 ay veya 1 yıl sonra ayrılıyorlar , mesela bu serdar ile cole resimlerine bir bakın beraber çekindikleri . . kadın hiç serdara bakarken resim yok, gözü hep kamerada !!! ve bitti ilişki.
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ENTERESAN: OLUMM SEN MALMISIN SENİN BAŞKA İŞİN GÜCÜN YOKTA BUNLARAMI KAFA YORDUN?
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BİHABER: İnsan evladının tahtını yapar , bahtını yapamazmıs. Allah herkesin evladını hayırlı insanlarla karşılaştırsın.
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