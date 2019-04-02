Nesrullah Tanğlay Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Bitlis belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay oldu. AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay, Bitlis belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bitlis belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Bitlis belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay ile ilgili seçim sonuçları ve Bitlis belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Bitlis belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bitlis belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bitlis aday yarışı ve Bitlis seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bitlis Seçim Bilgileri

Bitlis belediyesi için toplam sandık sayısının 105 olduğu belirlendi.

Bitlis belediyesi için açılan sandık sayısının ise 104 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bitlis belediyesi için katılım oranının ise % 80,02 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bitlis toplam seçmen sayısının ise 31.004 olduğu belirlendi.

Bitlis belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 24.810 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Bitlis belediye başkan adayı olarak gösterilen Nesrullah Tanğlay, Bitlis yarışında % 43,87 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Nesrullah Tanğlay toplamda 10.184 adet oy sayısına ulaştı.

Nesrullah Tanğlay Kimdir?

Bitlis'te 1975 yılında dünyaya gelen Nesrullah Tanğlay, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Bitlis Eren Universitesi Elektrik Bölümünden mezun olan Tanğlay, 23 yıldır ticaretle uğraşıyor. AK Parti'nin kuruluşuyla siyasete başlayan Tanğlay, mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, Yerel Yönetimler Başkanlığı, Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 8 Şubat 2015 yılından itibaren AK Parti İl Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Tanğlay, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti Bitlis belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.