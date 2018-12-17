Nestle, 380 Kişiyi İşten Çıkaracak

AWP Financial News'in haberine göre Nestle, yeniden yapılanma planı çerçevesinde Almanya'da 380 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

İŞTEN ÇIKARILMA ŞARTLARI KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARDI

Habere göre Nestle, sendikalar ve çalışma konseyleri ile uzun süren müzakerelerin ardından 380 kişinin işten çıkarılma şartları konusunda anlaşmaya vardı. Varılan anlaşmaya göre Ludwigsburg'daki Caro kahve fabrikası ve Weiding'teki gıda laboratuvarı yıl sonunda kapatılacak. Lüdinghausen ve Biessenhofen'de bulunan ve Maggi çorbaları ile bebek mamaları üreten fabrikalar ise 2019'da yeniden organize edilecek.

DÜNYA GENELİNDE 328 BİN ÇALIŞANI BULUNUYOR

Nestle'nin dünya üzerinde 500'e yakın fabrikası bulunuyor. Türkiye'de ise Bursa Karacabey ve Bursa Kestel de olmak üzere toplam 2 fabrikada üretim gerçekleştiriyor. Nestle Türkiye'de doğrudan 3 bin 800, iş ortaklarıyla birlikte 7 binin üzerinde kişiye istihdam sağlamaktadır. Dünyada ise 328 bin çalışanıyla neredeyse bütün ülkelerde faaliyet göstermektedir. Nestle'nin dünya genelindeki 10 bine yakın ürünü her gün 1 milyarın üzerinde birey ve aile tarafından tercih edilmektedir.