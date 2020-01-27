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Nestle, tıbbi beslenmede büyümek için Zenpep'i satın alıyor

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden merkezi İsviçre'de bulunan Nestle, ilaç firması Allergan ile besinlerin sindirimine yönelik ilaç olan Zenpep'i satın almak için anlaştığını açıkladı.

27.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:14Nestle, tıbbi beslenmede büyümek için Zenpep'i satın alıyor
Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden merkezi 'de bulunan , ilaç firması ile besinlerin sindirimine yönelik ilaç olan Zenpep'i satın almak için anlaştığını açıkladı.
Satın almanın finansal içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, anlaşmanın Allergan ve AbbVie'nin birleşmesiyle eş zamanlı olarak tamamlanması bekleniyor.
Açıklamada, Zenpep'in pankreasları yağ, protein ve karbonhidratları parçalamak için yeterli enzim sağlamadığından yiyecekleri düzgün bir şekilde sindiremeyenler için bir ilaç olduğu belirtilerek, 2018'de net satışlarının 237 milyon dolar olduğu bilgisi verildi.

Allergan, İsviçre, Nestle, Güncel

Kaynak: AA

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