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Netanyahu: "Bulgular Bağdat'taki saldırının arkasında İran'a yakın Şii milislerin olduğunu...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen ve 25 göstericinin hayatını kaybettiği saldırının arkasında İran'a yakın Iraklı Şii milislerin olabileceğini söyledi.

08.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:12Netanyahu:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'ın başkenti 'ta düzenlenen ve 25 göstericinin hayatını kaybettiği saldırının arkasında 'a yakın Iraklı Şii milislerin olabileceğini söyledi.
Netanyahu haftalık olağan kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, cuma akşamı Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu 25 göstericinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uluslararası toplumu İran yönetimi üzerindeki baskısını artırmaya çağıran Netanyahu, "Bulgular Bağdat'ta göstericilere yönelik saldırının arkasında İran'a yakın Şii milislerin olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.
Bağdat'taki El-Hıllani Meydanı'nda cuma akşamı kimliği belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 120 kişi yaralanmıştı.
Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bağdat, Irak, İran, Güncel

Kaynak: AA

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