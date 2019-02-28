Netanyahu'dan BM'nin Gazze Raporuna Tepki

Kaynak: AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonunun, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceği yönündeki raporuna tepki gösterdi.İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı yazılı açıklamayla BM'nin raporunu reddettiklerini belirterek, "İsrail, BM'ye bağlı İnsan Hakları Konseyinin raporunu tamamen reddediyor. Konsey, Orta Doğu'daki tek demokratik devlet olan İsrail'e takıntılı nefretinden dolayı ikiyüzlü ve yalanlar dolu bir rapor hazırlayarak yeni bir rekor kırdı." ifadelerini kullandı.Netanyahu, açıklamasını şöyle tamamladı:"İsrail, Hamas'ın İsrail egemenliğine ve vatandaşlarına dokunmasına izin vermeyecektir ve kendini savunma hakkını da muhafaza edecektir."Filistin Devlet Başkanlığı ise "Bu rapor, İsrail'in Kudüs dahil Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da halkımıza karşı savaş suçları işlediğini teyit ediyor." ifadelerini kullanarak memnuniyetini dile getirmişti.- BM'nin Gazze raporuBM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, bugün yayımladığı raporda, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurdu.Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan 31 Aralık 2018'e kadarki dönemi içeren raporda, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki gösteriler sırasında Filistinli sivillere kasten ateş açarak 189'unu şehit ettiği, 6 bin 100'ünü de yaraladığı belirtilerek, gösteriye katılan Filistinlilere ateş eden İsrail askerleri hakkında acilen soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.Şehit edilen ve yaralanan sivillerin çoğunun İsrail güvenlik güçleri için "yakın bir tehdit" oluşturmadığı vurgulanan raporda, ayrıca 3 bin 98 Filistinli sivilin de şarapnel parçaları, plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla yaralandığı kaydedildi.Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.