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Netanyahu'dan "Gazze'deki gerginlik uzayacak" açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın öldürülmesiyle başlayan gergin sürecin zaman alabileceğini belirterek, İsraillilerden "sabırlı" olmalarını istedi.

12.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:02Netanyahu'dan
Başbakanı Binyamin Netanyahu, İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın öldürülmesiyle başlayan gergin sürecin zaman alabileceğini belirterek, İsraillilerden "sabırlı" olmalarını istedi.
Başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Netanyahu, "İsrail gerginlik istemiyor. Ancak kendimizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu zaman alabilir ve İsrail ordusunun bu görevi yerine getirmesine müsaade edilmesi gerekiyor." dedi.
"Vatandaşlarımıza zarar verip kaçabileceğini zanneden herkes yanılıyor. Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz." ifadelerini kullanan Netanyahu, İsrail'in güvenlik ve siyaset kabinesinin, Ebu'l Ata suikastını 10 gün önce onayladığını kaydetti.
Aynı toplantıda konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise "suikastların devam etme ihtimaline" dikkati çekerek, "Bizim gerginliği tırmandırmaktan bir çıkarımız yok. Ancak biz gerginliğe ve hedef alarak öldürme operasyonlarının devam etmesi ihtimaline de hazırız." diye konuştu.
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman da Ebu'l Ata suikastının zamanlamasının profesyonel bir şekilde belirlendiğini söyledi.
Gerginlik tırmanıyor
İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, 'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu bir eve saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.
Ayrıca Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında iki Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmıştı.
Atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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