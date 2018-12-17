Netanyahu'dan İran'a İlişkin Kritik Açıklama

İsrail
Başbakanı Bünyamin Netanyahu
, İsrailli diplomatlarla bir araya geldiği toplantıda İran
'ın nükleer programlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail ajanlarının İran'ın nükleer programlarını engellemek için düzenli aralıklarla ülkeyi ziyaret ettiğini vurguladı.
İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu dün bir grup İsrailli diplomatla yaptığı toplantıda İsrail ajanlarının İran'daki faaliyetlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail'in İran'ın nükleer emellerini engelleme çabalarının bir parçası olarak İran'da faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Netanyahu basına yaptığı açıklamada ise "İran'ın nükleer programına karşı tüm dünya ile savaşıyoruz. Ayrıca nükleer programları kontrol etmek ve yakalamak için düzenli aralıklarla İran'ı ziyaret ediyoruz" dedi.
"Filistin
ile barış sağlanıncaya kadar barış sürecini askıya almayacağım"
Netanyahu açıklamasında Arap dünyası ile olan bağlantılarına da yer verdi. Filistin ile barış sağlanıncaya kadar Arap dünyasındaki barış süreçlerini askıya almayacağını dile getiren Netanyahu, bölgedeki süreci "normalleşme" olarak ifade etti. Netanyahu, Arap dünyası ile kurulan bağın Filistin ile bir anlaşmaya varmak için yeni fırsatlar doğuracağını da sözlerine ekledi.
Netanyahu, Nisan ayında İran arşivine girildiğini duyurmuştu
İsrail, 2015 yılında İran ile Batı güçleri arasında nükleer programların kaldırılmasını amacıyla imzalanan ABD
liderliğinde imzalanan ekonomik yaptırımların kaldırılması anlaşmasının muhalif olmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu, Obama
döneminde imzalanan anlaşmanın İran'ın nükleer silah edinmesine engel olmayacağı gerekçesiyle karşı çıkmıştı.
İsrail, İran'ın nükleer programını engellemek ve anlaşmayı zayıflatmak için İran içindeki gizli operasyonlarını itiraf ederek, Nisan ayında İran'ın nükleer programını detaylandıran Tahran
arşivinden 100 binden fazla belgeyi İran'dan kaçırdığını duyurmuştu. Yaşanan olayın ardından Netanyahu'nun müttefiki olan ABD Başkanı Donald Trump
, geçtiğimiz Mayıs ayında anlaşmadan çekilmiş ve yaptırımları yeniden hayata geçirmişti. - TEL AVİV
Kaynak: İHA