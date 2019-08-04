Haberler» Güncel» Haber

Netanyahu'dan Johnson'a "İran'a karşı sert tavır" çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'a "İran'a karşı sert tavır" çağrısında bulundu.

04.08.2019 00:18 Netanyahu'dan Johnson'a
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'a " İran'a karşı sert tavır" çağrısında bulundu.
İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson ile telefonda yaptığı görüşmesinde Tahran yönetimine karşı "sert duruş sergilemeye" davet ettiği belirtildi.
Açıklamada Netanyahu ile Johnson'ın, "İsrail ve İngiltere'nin ekonomi ve inovasyon alanlarında iş birliğini derinleştirmeye devam etmesi" konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, 24 Temmuz'da ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Boris Johnson, İngiltere, İsrail, İran, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:40   BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA: 13 HAFİF YARALI
01:39   Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 9 günlük bayram tatili açıklaması
01:33   Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası
01:32   Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası: 8 yaralı
01:31   Minibüs, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
01:30   "20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" sona erdi
01:26   Başkentte silahlı yaralama