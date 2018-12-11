Türkiye İle İlişkilerimiz Olumlu Diyen Netanyahu'dan Erdoğan'a Esprili Gönderme: 6 Günde Bir Hitler Diyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin 'gelişme gösterdiğini' espirili bir dille gündeme getirdiği iddia edildi.
ERDOĞAN'A HİTLER GÖNDERMESİ
Türkiye-İsrail uzmanı Profesör Louis Fishman Twitter'dan yaptığı paylaşımda Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında şunları söylediğini aktardı:
"Türkiye'yle ilişkilerimizde bir ilerleme oldu. Erdoğan artık iki günde bir yerine sadece altı günde bir bana 'Hitler' diyor."
ERDOĞAN-NETANYAHU ATIŞMASI
Netanyahu, geçtiğimiz Mayıs ayında "Erdoğan öldürmeyi çok iyi bilir" demişti. Twitter hesabından yanıt veren Erdoğan, "Netanyahu'nun ellerinde Filistinlilerin kanı var, suçlarını Türkiye'ye saldırarak saklayamaz" demişti.
İsrail,Benjamin Netanyahu,Türkiye
11 Aralık 2018 Salı 11:32