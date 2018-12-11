Türkiye İle İlişkilerimiz Olumlu Diyen Netanyahu'dan Erdoğan'a Esprili Gönderme: 6 Günde Bir Hitler Diyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin 'gelişme gösterdiğini' espirili bir dille gündeme getirdiği iddia edildi.

ERDOĞAN'A HİTLER GÖNDERMESİ

Türkiye-İsrail uzmanı Profesör Louis Fishman Twitter'dan yaptığı paylaşımda Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında şunları söylediğini aktardı:

"Türkiye'yle ilişkilerimizde bir ilerleme oldu. Erdoğan artık iki günde bir yerine sadece altı günde bir bana 'Hitler' diyor."

ERDOĞAN-NETANYAHU ATIŞMASI

Netanyahu, geçtiğimiz Mayıs ayında "Erdoğan öldürmeyi çok iyi bilir" demişti. Twitter hesabından yanıt veren Erdoğan, "Netanyahu'nun ellerinde Filistinlilerin kanı var, suçlarını Türkiye'ye saldırarak saklayamaz" demişti.

Netanyahu