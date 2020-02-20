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Netanyahu, Doğu Kudüs'e 5 binden fazla yasa dışı konut inşa edeceklerini duyurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini açıkladı.

20.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:20Netanyahu, Doğu Kudüs'e 5 binden fazla yasa dışı konut inşa edeceklerini duyurdu
Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini açıkladı.
Netanyahu, Doğu Kudüs'teki yasa dışı Har Homa Yahudi yerleşim birimi yakınında yeni konut inşası planına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İsrail Başbakanı, söz konusu konutların 2 bin 200'ünün Har Homa'ya, 3 bininin de yine Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine inşa edileceğini söyledi.
İsrail medyası, nüfusu 40 bini bulan yasa dışı Har Homa Yahudi yerleşim birimine yeni konutların inşasıyla birlikte 10 bin Yahudi yerleşimcinin daha geleceğini yazdı.
Netanyahu'nun söz konusu kararının, İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçime sayılı günler kala gelmesi ise dikkati çekti.
İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 215 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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