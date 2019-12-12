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Netanyahu elindeki bakanlık koltuklarını bırakıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, elindeki 4 bakanlığı 1 Ocak 2020 itibarıyla bırakacağını açıkladı.

12.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:44Netanyahu elindeki bakanlık koltuklarını bırakıyor
Başbakanı Binyamin Netanyahu, elindeki 4 bakanlığı 1 Ocak 2020 itibarıyla bırakacağını açıkladı.
Yolsuzluk dosyalarıyla başı dertte olan ve bu yıl yapılan iki erken seçime rağmen koalisyon hükümetini kurmayı başaramayan Netanyahu, elinde tuttuğu "Sağlık, Sosyal Yardım, Diaspora ve Tarım Bakanlıkları" koltuklarından yıl başında ayrılacağını İsrail Yüksek Mahkemesine iletti.
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti. Bu kararın ardından yasalar gereği Netanyahu'nun elinde tuttuğu 4 bakanlık koltuğunu bırakması zorunlu hale gelmişti.
Ancak, İsrailli siyasi bir derneğin, Mandelblit'in kararından sonra Netanyahu'yu elindeki bakanlıklardan istifa etmeye zorlaması için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurması süreci hızlandırmıştı.
İsrail'de bir Bakan veya Başbakan'ın birden çok bakanlık koltuğunu elinde tutmasının önünde yasal engel bulunmuyor.
Ülkedeki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan suçlu bulunana kadar görevinde kalma hakkına sahip.

İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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