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Netanyahu: "Gantz ile ulusal birlik hükümetini kurma yolunda ilerliyoruz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele edebilmek için ulusal birlik hükümeti kurma yolunda ilerlediklerini belirtti.

28.03.2020 23:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:54
Netanyahu:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele edebilmek için ulusal birlik hükümeti kurma yolunda ilerlediklerini belirtti.
Netanyahu, Twitter hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, "Kovid-19 ile mücadele edebilmek için Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile ulusal birlik hükümetini kurma yolunda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.
Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Netanyahu'nun, yeni hükümetin kurulması konusunda anlaşmaya varmak için Gantz ile bir araya geleceğini, yeni hükümetin de büyük olasılıkla pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.
Gantz'ın, 26 Mart'ta Meclis Başkanlığına aday olması nedeniyle, liderliğini yürüttüğü Mavi-Beyaz İttifakı dağılmıştı.
Mavi-Beyaz'ın dağılmasının ardından İsrail basınında çıkan haberlerde, Gantz'ın Netanyahu liderliğindeki sağ blokun kuracağı hükümette yer alacağı belirtilmişti.
İsrail'de, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 12, vaka sayısı ise 3 bin 619 olarak açıklanmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Twitter, İsrail, Güncel

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