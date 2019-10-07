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Netanyahu ile Putin'den telefon görüşmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak İsrail'in güvenliği ile ilgili görüşme gerçekleştirdi.

07.10.2019 15:32Netanyahu ile Putin'den telefon görüşmesi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak İsrail'in güvenliği ile ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Nenanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak Putin'in doğum gününü kutladığı ifade edildi. İsrail basınına konuşan Netanyahu ise "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kendisiyle birkaç hafta önce bir araya gelerek İsrail'in güvenliği konusunda görüşme yaptım. İsrail olarak ciddi sorunlarla karşı karşıyayız ve Rusya ile başarılı işbirlikleri sürdürüyoruz. Bu bizim için çok önemli ve bunu sürdürme niyetindeyiz" açıklamasında bulundu. - MOSKOVA

Vladimir Putin, İsrail, Rusya, Politika

Kaynak: İHA

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