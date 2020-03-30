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Netanyahu'nun danışmanı Kovid-19'a yakalandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

30.03.2020 05:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 05:18
Netanyahu'nun danışmanı Kovid-19'a yakalandı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Ülkede yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'a yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Haberde, Netanyahu'nun ofisinin Sağlık Bakanlığının talimatlarını yerine getirileceği ifade edildi. Paluch'un sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Son resmi verilere göre ülkede vaka sayısı 4 bin 247'ye çıktı. Hastalardan 74'ünün durumunun ağır olduğu, 89 kişinin iyileştiği kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Parlamento, İsrail, Politika

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Haberler ›› Politika ››Netanyahu'nun danışmanı Kovid-19'a yakalandı - Haberler

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