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Netanyahu'nun "Doğu Kudüs'te 2 bin yasa dışı konutun inşasını dondurduğu" iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 2 bin yeni konut inşasını "siyasi zorluklar" nedeniyle askıya aldığı iddia edildi.

08.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:22 Netanyahu'nun
Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 2 bin yeni konut inşasını "siyasi zorluklar" nedeniyle askıya aldığı iddia edildi.
İsrail resmi televizyon kanalı KAN'ın haberine göre, Doğu Kudüs'ün güneyindeki Har Homa yerleşim birimine 2 bin yasa dışı konut planı donduruldu.
Yasa dışı konutların inşasının dondurulma sebebinin "siyasi zorluklar" olduğu kaydedilen haberde genel anlamda ise Kudüs'te konut inşasının durmayacağı aktarıldı.
İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Hareketi de 6 Ocak Pazartesi yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine bin 900'den fazla yeni konut inşasına onay verdiğini bildirmişti.

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: AA

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