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Netanyahu'nun duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında açılan davanın 17 Mart'ta yapılacak ilk duruşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İsrail mahkemelerinde alınan önlemler gerekçe gösterilerek ertelendi.

15.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:04
Netanyahu'nun duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında açılan davanın 17 Mart'ta yapılacak ilk duruşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İsrail mahkemelerinde alınan önlemler gerekçe gösterilerek ertelendi.
İsrail Adalet Bakanı Amir Ohana, sabah erken saatlerde Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm mahkemelerde "acil durum" ilan etti.
Bu kararla mahkemelere, "acil" olanlar dışındaki duruşmaların yapılmaması talimatı verildi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi, Adalet Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Netanyahu hakkındaki davanın salı günü yapılacak ilk duruşmasının 25 Mayıs'a ertelendiğini duyurdu.
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti.
Netanyahu, bu gelişme üzerine, dokunulmazlık için meclise başvurmuş ancak muhalefet partilerinin buna yanaşmaması üzerine 28 Ocak'ta başvurusunu geri çekmişti.
Başsavcı Mandelblit, dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesinden saatler sonra Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmuştu.
Görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun duruşmasının 17 Mart'ta Kudüs Bölge Mahkemesinde yapılması kararlaştırılmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : İsrail, Güncel

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