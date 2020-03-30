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Netanyahu'nun Kovid-19 testi negatif çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıksa da karantinada kalmaya devam edeceği bildirildi.

30.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:16
Netanyahu'nun Kovid-19 testi negatif çıktı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıksa da karantinada kalmaya devam edeceği bildirildi.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, danışmanı Rivka Paluch'ta Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle Netanyahu'ya da test yapıldığı belirtildi.
Test sonucu negatif olsa da Netanyahu'nun Batı Kudüs 'teki Başbakanlık Ofisi'nden karantinada kalmaya devam edeceği ifade edilirken, karantina süresine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Öte yandan Netanyahu yaptığı basın açıklamasında Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni kararları duyurdu.
Alınan önlemler çerçevesine 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, özel sektöre ait işletmelerde çalışma kapasitesi yüzde 30'dan 15'e indirildi.
Vaka sayısı 4 bin 695'e yükseldi
İsrail'de, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 4 bin 695'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 348 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Böylece vaka sayısının 4 bin 695'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 79'nun durumunun ağır olduğu, 161 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Başbakanlık, İsrail, Kudüs, Güncel
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