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Netanyahu'nun Londra ziyareti protesto edildi

Resmi temaslarda bulunmak üzere Londra'ya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin'i destekleyen gruplar tarafından protesto edildi.

05.09.2019 16:50 Netanyahu'nun Londra ziyareti protesto edildi
Resmi temaslarda bulunmak üzere Londra'ya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin'i destekleyen gruplar tarafından protesto edildi.
İngiltere'de Filistin'i destekleyen gruplar, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhine gösteri düzenledi. Protestocular, Netanyahu'nun ziyaretine tepki göstererek Filistin halkının haklarının verilmesini talep etti. Filistin bayrakları açan yüzlerce gösterici, "İsrail terör devletidir", "Filistin'e özgürlük", "Netanyahu katil" yazılı pankartlar taşıdı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüşmek üzere bugün Londra'ya geldi. Netanyahu'nun Johnson ve Esper ile yapacağı görüşmede İran, İsrail'in güvenliği ve bölgedeki son gelişmeler gibi konuların ele alınması bekleniyor.
(İHA)

Filistin, İsrail, Londra, Güncel

Kaynak: İHA

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