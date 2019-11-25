Haberler » Güncel » Netanyahu'nun partisinde başkanlık seçimi yapılacak - Haber

Netanyahu'nun partisinde başkanlık seçimi yapılacak

Yolsuzluk dosyaları nedeniyle başı dertte olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisinin başkanlık seçimine gideceği bildirildi.

25.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:10Netanyahu'nun partisinde başkanlık seçimi yapılacak
Yolsuzluk dosyaları nedeniyle başı dertte olan Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisinin başkanlık seçimine gideceği bildirildi.
Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu ve Likud Partisi Merkez Komitesi Başkanı Haim Katz, dün yapılan görüşmenin ardından en geç 6 hafta içinde partide başkanlık seçimi yapılması konusunda anlaştı.
Seçimde başkanlık için Netanyahu'ya rakip olması muhtemel Likud milletvekili Gideon Saar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, parti içindeki başkanlık seçimine razı olmasından dolayı İsrail Başbakanı'na teşekkür etti.
Habere ilişkin Netanyahu'nun partisinden henüz bir açıklama yapılmadı.
Saar, Netanyahu hakkındaki dosyalar nedeniyle geçen hafta dava açılmasına karar verilmesinin ardından parti içinde sesini yükseltmiş ve Likud'ta bir an önce parti başkanlığı seçimi yapılması çağrısında bulunmuştu.
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu hakkında dava açmaya karar verdiğini açıklamıştı.
Netanyahu, Mandelblit'in kararını "kendisine karşı yapılmış darbe girişimi" olarak nitelemiş ve başbakanlıktan istifa etmeyeceğini duyurmuştu.
İsrail'deki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan suçlu bulunana kadar görevinde kalma hakkına sahip bulunuyor.

İsrail, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:00 Hong Kong yerel seçiminde sandıktan demokrasi savunucularının zaferi çıktı
13:00 Mamak'ta gençler "sosyal meydanda" buluştu
13:00 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
12:56 Sudan'ın İstanbul başkonsolosundan Başkan Öztekin'e ziyaret
12:55 Başkan Kaplan; "Kadınlara şiddet uygulanması insan hakkı ihlalidir"
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:04 Dipsiz Göl yeniden su tutar mı? Profesör acı gerçeği açıkladı: Ancak havuz olur
11:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, oğlunun haberini yapan gazetecileri gözaltına aldırdı
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
20:26 Üniversite öğrencisi atkıyla kendisini kalorifer borusuna astı
17:05 Ülkedeki krizden kaçan İranlılar, Türkiye'ye akın ediyor
25.11.2019 13:01:04